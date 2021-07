Policial Civil Marcelo dos Santos Cola, de 56 anos - Reprodução

Publicado 29/07/2021 12:45 | Atualizado 29/07/2021 13:08

Rio - O corpo do policial civil Marcelo dos Santos Dias Cola, 56 anos, foi enterrado na manhã desta quinta-feira (29) no Cemitério e Crematório Parque da Colina, em Niterói. O agente, que era lotado na Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil, morreu na noite de terça-feira , ao ser baleado com um tiro no peito depois de ter ficado no meio do fogo cruzado durante uma troca de tiros entre PMs e bandidos.

A família do policial ainda está muito abalada com tragédia e não conversou com a imprensa. Um amigo que acompanhou o cortejo reclamou da onda de violência na Região Metropolitana.

"Está demais essa violência. Um agente de segurança sai de casa para uma caminhada e acaba morrendo baleado porque esses criminosos estão armados no meio da rua. A população está nas mãos dessas pessoas", desabafou o amigo que pediu para não ser identificado.

O policial Marcelo dos Santos caminhava com se cachorro pela Rua Noronha Torrezão, em Niterói, quando ficou no meio do fugo cruzado. Além dele, a pedestre Juliana Ribeiro de Souza, de 18 anos, também foi atingida pelos tiros. Os dois foram levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, mas o agente público não resistiu. A mulher recebeu alta horas depois.

Ainda segundo os policiais envolvidos na ocorrência, dois bandidos foram presos. Um deles foi baleado no confronto e permanece sob custódia no hospital.

Cerca de 12 horas depois da morte do policial, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) prendeu um homem suspeito de orquestrar o assalto que resultou na morte do policial.

Marcelo dos Santos é o 114º agente de segurança baleado na Região Metropolitana em 2021: 47 morreram.