Avenida Dom Hélder Câmara, no acesso à Linha Amarela - REPRODUÇÃO GOOGLE STREET VIEW

Avenida Dom Hélder Câmara, no acesso à Linha AmarelaREPRODUÇÃO GOOGLE STREET VIEW

Publicado 29/07/2021 07:22 | Atualizado 29/07/2021 07:47

Rio - Um tiroteio entre policiais militares e criminosos assustou motoristas que passavam pela Linha Amarela na manhã desta quinta-feira (29). O confronto aconteceu por volta das 6h30, na altura da Avenida Dom Hélder Câmara, em Pilares. Viaturas do 3º BPM (Méier) e do Batalhão de Polícia Rodoviária estão no local.

Segundo informações iniciais, o confronto aconteceu após criminosos armados em um veículos tentarem realizar um assalto. Policiais militares perceberam e frustraram a ação. Houve troca de tiros e pelo menos um dos suspeitos foi baleado. Dois veículos seguem parados na via, em um dos retornos. Policiais militares fazem buscas na região para capturar outros suspeitos que teriam fugido.

Publicidade

Não há informação sobre interdições na via.

LINHA AMARELA | SENTIDO FUNDÃO: trânsito intenso com trechos de lentidão de Del Castilho a Higienópolis.#linhaamarela#viasexpressas pic.twitter.com/oGmugMnWjf — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 29, 2021

Publicidade

Matéria em atualização