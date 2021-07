Pagamento por aproximação estará disponível em todas as cabines da Linha Amarela - Reprodução

Publicado 29/07/2021 13:57

Rio - Motoristas poderão fazer o pagamento da tarifa do pedágio da Linha Amarela com cartões de crédito e débito por aproximação em todas as cabines da Praça de Pedágio da via expressa, a partir da próxima terça-feira. A nova forma de pagamento já estava em operação em apenas duas cabines por sentido, desde 27 de junho e agora estará disponível em todas as pistas manuais. Com apenas um mês de implementação, o pagamento por aproximação já representa quase 10% do total de pagamentos efetuados nas pistas manuais da via.

“O novo meio de pagamento já apresenta melhoria na fluidez do trânsito na Praça de Pedágio, trazendo mais agilidade e contribuindo para a redução do tempo de viagem do cliente na Linha Amarela”, conta José Viana, gerente de Operação da Lamsa.

A adoção desta modalidade de pagamento é uma parceria entre a Lamsa e a Visa. Marcelo Sarralha, diretor executivo da Visa do Brasil diz que a aproximação já se tornou um método preferencial dos usuários. “A adesão à tecnologia tem sido exponencial. Percebemos que após o primeiro uso, o pagamento por aproximação se torna o método preferencial na maioria dos casos graças a segurança, a praticidade e a conveniência da solução inovadora”, conta Sarralha.

O novo sistema permite o uso de cartões de crédito e débito por aproximação de todas as bandeiras e, também, de dispositivos eletrônicos, como celulares, relógios ou pulseiras com esta tecnologia. O serviço é oferecido por meio de uma parceria entre a Lamsa, a Visa, a Cielo e a Fadami, empresa integradora de soluções de pedágio. A utilização da ferramenta não tem custo adicional ou taxas.

Além de oferecer mais um meio de pagamento aos clientes da via expressa, a iniciativa também funciona como mais uma medida de segurança sanitária durante o processo neste período de pandemia do coronavírus, evitando o contato direto com a máquina.



Linha Amarela pioneira

A rodovia é a primeira do país a adotar um sistema desenvolvido exclusivamente para pedágios, com equipamento especial incorporado às cabines, o que permite o acionamento das cancelas de forma automática, sem intervenção dos operadores.

O processo funciona de forma simples: o cliente informa na cabine o meio de pagamento (dinheiro ou dispositivo habilitado com tecnologia de pagamento por aproximação), aproxima o dispositivo ou cartão do leitor e a cancela abre automaticamente. A quantidade de eixos (que determina o valor a ser cobrado) é inserida pelo operador, e o procedimento é validado por sensores instalados na pista junto às cabines de pedágio.