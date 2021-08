Prédio era ocupado irregularmente há cerca de 10 anos - Foto: Reprodução / Twitter

Prédio era ocupado irregularmente há cerca de 10 anosFoto: Reprodução / Twitter

Publicado 31/07/2021 19:00 | Atualizado 31/07/2021 20:22

Rio - Prédio que pegou fogo no Engenho Novo, Zona Norte, neste sábado , era ocupado irregularmente há cerca de dez anos. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) afirmou que, por causa do incêndio, 14 famílias estão desabrigadas e 51, desalojadas. No total, 172 pessoas moravam no prédio, sendo 64 crianças, 17 adolescentes, 86 adultos e 5 idosos.

Ainda de acordo com a SMAS, 39 pessoas de 14 famílias serão encaminhadas para abrigos da Prefeitura do Rio. A secretária Laura Carneiro foi ao local para coordenar as ações da pasta. O prédio era uma antiga fábrica de biquínis e lingerie que estava abandonado. Os imóveis ao lado do edifício precisaram ser evacuados preventivamente para inspeção da Defesa Civil. Por causa do risco de queda, os moradores dos imóveis vizinhos poderão acessar o local neste domingo.

Publicidade

As famílias foram para a Unidade de Reinserção Social Maria Tereza Vieira, na Taquara; dois homens encaminhados à URS Haroldo Costa, no mesmo bairro, e uma mulher para o Centro Provisório de Acolhimento 5, na Tijuca. As outras 51 famílias desalojadas irão receber cesta básica, colchonetes e cobertores para dormir em casa de parentes.

O incêndio de grandes proporções começou, na manhã deste sábado, no primeiro andar do edifício. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelo Corpo de Bombeiros. Às 10h47, o quartel do Corpo de Bombeiros do Méier foi acionado para a ocorrência, que contou com a ajuda de militares dos quartéis do Grajaú, da Tijuca e de São Cristóvão.

Publicidade

Duas mulheres, que não foram identificadas, foram atendidas pelos militares que estava prestando socorro. Uma delas foi liberada e a outra foi removida por amigos e familiares. Além da Secretaria Municipal de Assistência Social, foram acionadas para o local a Defesa Civil, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Comlurb. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a Rua Bolívar está interditada desde às 11h35 deste sábado.