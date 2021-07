Geral - Estaçao de trem de Belford Roxo fechada na manha de hoje. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 31/07/2021 15:35 | Atualizado 31/07/2021 15:36

Rio - A Agetransp informou, na tarde deste sábado, que a circulação de trem entre as estações Comendador Soares, em Nova Iguaçu, e Japeri está momentaneamente interrompida. O ramal Paracambi também foi afetado.

Em comunicado, a Agência afirmou que a interrupção do serviço é causada por um problema de sinalização perto da estação de Queimados. No ramal Japeri, os trens estão circulando apenas até a estação Comendador Soares. Os técnicos da Supervia estão no local para tentar normalizar o serviço.