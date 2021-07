Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Divulgação/Arquivo

Rio - Um motorista de aplicativo foi baleado durante um assalto na tarde desta sexta-feira, no bairro de Laranjeiras, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O estado de saúde dele ainda é desconhecido.

De acordo com a PM, agentes do 7°BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar um de roubo de veículo na Rua Gomes Teixeira, no bairro de Laranjal, em São Gonçalo. Ao chegarem no local, constataram que a vítima do roubo, um motorista de aplicativo, foi baleado durante o assalto.

O homem foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro do Colubandê, na mesma cidade. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).