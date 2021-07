Ladrão é preso no interior da estação do metrô Nossa Senhora da Paz, em Ipanema - Reprodução Google Maps

Publicado 29/07/2021 18:06

Rio - Policiais do Ipanema Presente prenderam um homem que furtou um pedestre na área externa da estação do Metrô Rio, Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, Zona Sul do Rio, e havia tentado fugir acessando a estação na tarde desta quinta-feira. Um policial à paisana estava no metrô quando viu o suspeito com uma réplica de arma de fogo e disparou duas vezes contra ele.

O ladrão, que não teve o nome divulgado, tentou fugir, mas foi capturado logo em seguida pelos agentes da Segurança Presente dentro do metrô. O criminoso foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana) e ninguém ficou ferido na ação.

De acordo com o MetrôRio, a operação na estação Nossa Senhora da Paz está funcionando normalmente.