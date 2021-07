Drogas iriam abastecer comunidades do Complexo do Alemão - Divulgação/PRF

Drogas iriam abastecer comunidades do Complexo do AlemãoDivulgação/PRF

Publicado 29/07/2021 17:41

Rio - Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (29) transportando cloridrato de cocaína de Minas Gerais para o Rio de Janeiro escondido na carroceria de um veículo, durante uma abordagem no quilômetro 102 da Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A prisão aconteceu no mesmo dia em que foi inaugurado o Centro de Inteligência Policial Operacional da Missão Redentor , na Superintendência da Polícia Federal no Rio. O espaço será responsável pelo combate às ações de criminosos ligados ao tráfico de drogas e armas e às milícias.

De acordo com a PF, logo após a inauguração, o trabalho de inteligência iniciou com compartilhamento de informações entre a Delegacia de Repressão a Drogas, a Missão Redentor e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que resultou na prisão. Os cerca de 70 quilos da droga, que ainda está sendo pesada, iria abastecer comunidades do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. O homem foi encaminhado para a delegacia e o caso será registrado como tráfico interestadual de entorpecentes.