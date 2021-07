Via Dutra - Divulgação

Publicado 29/07/2021 17:35 | Atualizado 29/07/2021 17:35

Rio - Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, nesta quarta-feira, o leilão da via Dutra no trecho que liga o Rio a São Paulo. Também foi aprovado o projeto de concessão da BR-101, a Rio-Santos, autoestrada que vai do Rio de Janeiro até Santos, na costa de São Paulo. Ao todo, 625,8 km de estrada serão administrados pela iniciativa privada.

O TCU prevê o investimento de R$ 14,5 bilhões e geração de 222.004 empregos. O contrato da concessão terá o prazo de 30 anos. O leilão está previsto para o segundo semestre de 2021, mas ainda não tem data fechada. Após os ajustes, o próximo passo é a aprovação dos editais de licitação pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).