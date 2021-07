Embarcação naufraga em Angra dos Reis - Reprodução

Publicado 29/07/2021 15:45

Rio - Um bote com sete pessoas naufragou, na manhã desta quinta-feira, na Baía da Ribeira, próximo a praia da Enseada, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Cinco pessoas conseguiram se salvar e ir para um local seguro, mas uma pessoa, ainda não identificada, morreu e um homem está desaparecido. Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos do Rio estão fazendo buscas pelo homem no mar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação teria saído da Ponta do Sapê e estava indo em direção a Ilha do Arroz. O quartel de Angra dos Reis foi acionado para o local volta das 7h50 para a ocorrência de um naufrágio. Ainda não há informações sobre o motivo do acidente.

De acordo com os Bombeiros, a Capitania dos Portos deve investigar o acidente. Procurada, a instituição ainda não se pronunciou.