Flexibilização será válida a partir de setembro; até lá, funcionamento segue restrito. Prefeitura tem fechado semanalmente estabelecimentos que descumprem decretos

Publicado 30/07/2021 09:43 | Atualizado 30/07/2021 09:53

Rio - A prefeitura prevê liberar 50% da capacidade total de estádios, boates e casas de show a partir do dia 2 de setembro , mas somente para o público vacinado. Em todos esses estabelecimentos, os cariocas deverão apresentar o comprovante de vacinação, prioritariamente através do aplicativo ConecteSUS, que irá comprovar a imunização concluída.

Dentro do aplicativo ConecteSUS é possível ter acesso à carteirinha digital de vacinação. Ela será o comprovante para a entrada e permanência em ambientes fechados, como prevê o esquema de retomada da Prefeitura do Rio. O acesso ao app é feito a partir do número de inscrição no Sistema Único de Saúde (SUS).

"Com o intuito claro de que pessoas vacinadas possam frequentar locais fechados, é obrigatório utilizar o aplicativo do Ministério da Saúde. O sistema é um sistema nacional. Todo mundo que se vacinou no Brasil está conectado. É muito importante que a gente tenha uma população preocupada em se vacinar", comentou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, durante a apresentação do mais recente boletim epidemiológico.

Confira o passo-a-passo para usar o Conecte SUS:

A retomada à 'normalidade' desenhada pela prefeitura prevê três etapas:

- A primeira, a partir do dia 2 de setembro, libera 50% de público em estádios, casas de show, boates, danceterias e festas fechadas . Para isso, será preciso comprovar a vacinação. A projeção da Saúde municipal é que, em setembro, 91% dos cariocas adultos já tenham tomado a primeira dose, 54% estejam totalmente vacinados e apenas 9% sem vacina. Aqui, 77% da população geral, incluindo adolescentes, estariam parcialmente imunizados

- Na segunda etapa, em outubro, a flexibilização prevê 100% da capacidade de público em estádios e em danceterias, boates, casas de show e festas em ambientes fechados. Nos dois casos, o público precisa estar vacinado com as duas doses.

- Na terceira etapa, em 15 de novembro, o uso de máscaras passará a ser obrigatório apenas no transporte público e nos estabelecimentos de saúde. Também está prevista a livre circulação na cidade, sem restrição de capacidade e distanciamento. A expectativa é que 93% de toda a população do Rio tenha tomado pelo menos a primeira dose, e 90% estejam totalmente vacinados.