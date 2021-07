Operação mira torcedores membros de torcidas organizadas de Vasco e Botafogo - Reprodução TV Globo

Publicado 30/07/2021 08:37

Rio - A Polícia Civil faz na manhã desta sexta-feira (30) uma operação para cumprir 16 mandados de busca e apreensão contra torcedores que integram torcidas organizadas do Vasco e Botafogo. De acordo com as investigações da 6ªDP (Cidade Nova) o grupo se envolveu em uma briga em um bar no Estácio, em maio, durante a partida entre Fluminense e River Plate, pela Taça Libertadores

Segundo a Polícia Civil, algumas pessoas que estavam no bar foram surpreendidas e agredidas por homens com pedaços de madeiras e barras de ferro. Após as agressões, fugiram levando bebidas, dinheiro e até carnes para churrasco.

Após analisar imagens de segurança a polícia identificou os agressores como membros da torcida organizada Fúria Jovem do Botafogo e da Força Jovem do Vasco da Gama.

Alguns dos alvos da operação já possuem anotações por crimes envolvendo o Estatuto do Torcedor.