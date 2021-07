Manifestantes ocupam linha férrea na estação de Deodoro - Renan Xavier/ Portal RJ4

Publicado 30/07/2021 11:42 | Atualizado 30/07/2021 11:49

Rio - A operação de trens dos ramais Japeri e Santa Cruz foram retomados às 10h54 desta sexta-feira , após cerca de duas horas paralisada por conta de uma manifestação na estação de Deodoro, quando passageiros invadiram a via férrea por volta de 9h. A Supervia informou que a Polícia Militar precisou ser acionada para solucionar a ocorrência. Os clientes têm sido informados sobre o ocorrido por meio dos canais de relacionamento da concessionária. O embarque e desembarque em todas as estações desses ramais foram fechados, mas já funcionam normalmente.

Passageiros afirmam nas redes sociais que os atrasos nas partidas dos trens motivaram o início da manifestação e que os intervalos já estavam irregulares antes da paralisação total da circulação. "Duas horas de trajeto de Japeri até Deodoro. Isso é um absurdo e descaso com o passageiro. O trem está parado em Deodoro a quase 30 minutos e nenhum aviso sequer", disse uma passageira às 7h54 de hoje.

A Polícia Militar informou que o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) foram deslocadas para a área e atuaram em conjunto com funcionários da concessionária para controlar a situação na linha férrea. O policiamento do 14ºBPM (Bangu) prestou apoio no entorno da estação.