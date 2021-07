Manifestação na estação de Deodoro - Reprodução

Manifestação na estação de DeodoroReprodução

Publicado 30/07/2021 09:14 | Atualizado 30/07/2021 11:53

fotogaleria Rio - A operação de trens foi suspensa nos ramais Japeri e Santa Cruz, que faz interligação com o ramal Deodoro, às 9h manhã desta sexta-feira, por conta de uma manifestação de passageiros na via férrea, nas proximidades da estação Deodoro. O sistema só voltou a funcionar normalmente por volta de 10h54 com a abertura das estações. Ainda de acordo com a concessionária, a Polícia Militar precisou ser acionada para atuar no local.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma multidão nas plataformas e na linha férrea da estação de Deodoro.

RT @Informacoes_RJ: URGENTE: Manifestação com quebra quebra no ramal de Santa Cruz em Deodoro por causa da Supervia. pic.twitter.com/OtX6B3tm3Y — Informe RJO (@InformeRJO) July 30, 2021

Em outras imagens, é possível ver o início da da manifestação, quando alguns passageiros começavam a descer para a linha férrea.

Passageiros invadem linha férrea na estação de Deodoro.



Crédito: Reprodução #ODia pic.twitter.com/Ipuy54AphB — Jornal O Dia (@jornalodia) July 30, 2021

Passageiros afirmam nas redes sociais que os atrasos tiveram início antes da manifestação começar. "Trens parados na estação Deodoro, sentido central do Brasil, à mais de 30 min e nenhuma informação de partida! Absurdo descaso com os usuários, desta empresa pra variar!", disse um homem.



"Tenho amigos esperando trem desde 6h30 na estação de Deodoro, enquanto não havia manifestação alguma", disse outro.

Uma passageira que precisaria pegar trem em Campo Grande, na Zona Oeste, para chegar no estágio, no Centro do Rio, teve de voltar para casa ao se deparar com a estação fechada. Segundo Deborah Carvalho, de 21 anos, os funcionários alertaram sobre a ocorrência em Deodoro sem dar detalhes e que diversas pessoas ainda estavam aguardando a volta da circulação na plataforma. "As pessoas estavam bem frustradas porque nem sempre entendem, fora os gastos de passagem, mas muitos passageiros estavam reclamando lá dentro. Acredito que pela falta de previsão", explica.

Deborah conta que os atrasos no Ramal Santa Cruz são rotineiros. "Tem dias que o intervalo chega a quase 30 min de cada trem. Fora que fica muito mais lotado, porque acaba juntando todos os horários e as estações ficam lotadas, horrível. Principalmente por questão de pandemia", desabafou.



A Policia Militar informou que equipes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) e do 14ºBPM (Bangu) foram deslocadas para a área da estação de Deodoro e seguem no local.