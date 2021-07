Homem foi reconhecido por quatro vítimas na 71 DP ª (Itaboraí) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 30/07/2021 21:08 | Atualizado 30/07/2021 21:09

Rio - Um homem acusado de cometer uma série de estupros foi preso nesta sexta-feira (30), em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Ele praticava os crimes em um veículo Gol branco e foi reconhecido na 71ª DP (Itaboraí) por quatro vítimas. A prisão aconteceu após meses de investigações dos agentes, a partir de registros de ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, o homem sempre usava violência física e psicológica contra as mulheres, que eram abordadas de maneira aleatória, as deixando sem conseguir guardar detalhes sobre o automóvel que ele usava e até mesmo sobre o agressor. No último dia 24, após violentar uma menina de 12 anos, ele vendeu o aparelho celular da vítima para uma mulher, na comunidade do Apolo III, em São Gonçalo.

O IMEI do aparelho foi rastreado assim que a compradora colocou um novo chip. Ela foi localizada pelos policiais e levada para a 71ªDP, onde confessou a compra e deu informações que ajudaram na identificação do homem. O acusado estava em regime semiaberto pelo crime de estupro e pelo roubo do carro que utilizava para cometer os abusos.

A delegada Norma Lacerda representou pela prisão temporária do agressor e o pedido foi acatado pela Justiça. O homem foi localizado no bairro Vila Brasil, onde morava. O veículo usado nos crimes também foi encontrado no local. O preso será transferido para o sistema prisional onde aguardará o julgamento.