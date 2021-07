Bioparque do Rio - Foto do leitor

Publicado 30/07/2021 20:07

Rio - A Polícia Civil prendeu 18 cambistas em flagrante nesta sexta-feira pelos crimes contra a economia popular e associação criminosa. Policiais civis da 17ª DP (São Cristóvão), com apoio de agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), deflagram a Operação Tessera para coibir a venda irregular de ingressos do BioParque do Rio, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio.

De acordo com as investigações, o grupo adquiria grande quantidade dos tíquetes com antecedência, principalmente os de fim de semana. Com o esgotamento dos ingressos, os visitantes compravam as entradas com eles, por valores superiores aos ofertados pelo site oficial do espaço.

Durante as diligências, policiais atuaram infiltrados, gravando imagens da atuação dos criminosos. Os agentes verificaram que a quadrilha atuava no entorno do BioParque de forma orquestrada e coordenada. Parte do grupo possui, inclusive, anotações criminais pela prática do mesmo delito.

As investigações seguem em andamento para apurar a forma como os ingressos eram adquiridos pelo bando e para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.