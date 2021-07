Veículo foi pichado após ataque que matou policial federal na Favela do Rola, em Santa Cruz - Whatsapp O DIA (98762-8248)

Veículo foi pichado após ataque que matou policial federal na Favela do Rola, em Santa Cruz Whatsapp O DIA (98762-8248)

Publicado 30/07/2021 18:42

Os três réus foram condenados a quatro anos e seis meses de prisão por organização criminosa armada. Co os homicídios, Wenderson e Dejavan foram condenados a 31 anos e três meses de prisão e 23 anos e dois meses de prisão, respectivamente. Por não ter participado da morte do policial federal, Leandro foi condenado a cinco anos de prisão por organização criminosa armada e fraude processual.

Publicidade

Em fevereiro de 2020, Ronaldo Heeren foi morto com um tiro na cabeça na Favela do Rola, em Santa Cruz, Zona Oeste. O agente estava ao lado de Plínio Ricciardi conseguiu sobreviver ao ataque. A denúncia do Ministério Público Federal (MPF) aponta que os milicianos confundiram a equipe com traficantes que dominavam a comunidade antes da chegada da milícia.



Para tentar enganar os investigadores, eles alteraram a cena do crime. A viatura em que os policiais estavam foi pichada com alusões ao "Comando Vermelho" para que dificultasse a identificação dos autores.