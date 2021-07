Ciclista é atropelado e morto na Avenida Marechal Fontenelle - Google Maps

Publicado 30/07/2021 17:33 | Atualizado 30/07/2021 17:44

Rio - Um ciclista, identificado como Kleber Cunha, de 50 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus, por volta de 13h30 desta sexta-feira, na Avenida Marechal Fontenelle, em Magalhães Bastos. De acordo com testemunhas que presenciaram a cena, a vítima tentava atravessar a rua com o sinal aberto na altura do mercado Multimarket, quando foi atingido por um ônibus. O ciclista morreu no local.



O quartel do Corpo de Bombeiros de Realengo foi acionado e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. De acordo com os bombeiros, uma equipe do 14º BPM (Bangu) isolou o corpo da vítima e até às 14h40 a perícia ainda era aguardada. A ocorrência foi encaminhada para a 33ª DP (Realengo).



Dois carros colidem na Avenida Marechal Fontenelle Divulgação

Na parte da manhã, um outro grave acidente aconteceu também na Avenida Marechal Fontenelle, em frente ao Carrefour de Jardim Sulacap. Dois carros colidiram e um deles capotou. O motorista que conduzia o carro capotado foi socorrido por outros motoristas que passavam pelo local e recebeu atendimento da SAMU. Não há informações da identidade e nem para qual hospital ele foi levado.

O trânsito ficou parcialmente fechado na via sentido Valqueire, mas já flui normalmente.

