Publicado 28/07/2021 08:45 | Atualizado 28/07/2021 14:09

Rio - Um policial civil de folga morreu e uma mulher de 18 anos foi baleada ao ficarem no meio do fogo cruzado na noite desta terça-feira (27) em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Segundo informações da Polícia Militar, um equipe do 12º BPM (Niterói) entrou em confronto com criminosos que realizavam um arrastão na Rua Noronha Torrezão, no bairro Santa Rosa.

Em nota, a Secretaria Estadual de Polícia Militar informou que uma equipe se deslocava para abastecimento e se deparou com bandidos armados que fecharam uma rua de Niterói e estavam cometendo assaltos. Com a presença da PM, os assaltantes efetuaram disparos, dando início ao confronto.

Ainda segundo a PM, um criminoso foi baleado e outro foi preso. A polícia recuperou um carro roubado e apreendeu uma granada. Dois bandidos conseguiram fugir e buscaram abrigo em uma comunidade na região.

Todos os baleados foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no bairro Fonseca. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o agente Marcelo dos Santos Dias Cola, 56 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a mulher identificada como Juliana Ribeiro de Souza recebeu alta durante a madrugada.

O policial Marcelo dos Santos era lotado na Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil. No momento do tiroteio, ele passeava com seu cachorro de estimação e acabou atingido no peito. A Polícia Civil lamentou a morte do agente.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). A polícia informou que consta anotações criminais contra os dois suspeitos presos.