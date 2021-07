Campanhas arrecadam agasalhos e comida para moradores de rua - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 30/07/2021 19:42

Rio - A Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio (SMAS) acolheu 151 pessoas nas últimas 48 horas por conta do frio intenso. Ao todo, as equipes de abordagem especializada realizaram, nesse período, 559 atendimentos de abordagem, assistência e acolhimento às pessoas em situação de rua de bairros de todas as regiões da cidade.Desde o anúncio da onda de frio, a secretária titular da pasta, Laura Carneiro, determinou o reforço das equipes para ampliar o atendimento emergencial. As abordagens especializadas já são realizadas em três turnos (de manhã, à tarde e à noite), e desde o último dia 23, mais de 100 funcionários estão se revezando no serviço.Dos 32 bairros percorridos, oito foram visitados nos dois dias, sendo eles Cascadura, Centro, Copacabana, Madureira, Marechal Hermes, Méier, Penha e Tijuca. Em bairros com muita concentração de população de rua, as ações aconteceram mais de uma vez. Em Copacabana e no Centro foram quatro, cada, e no Leme foram três.O Centro Pop Bárbara Calazans, no Centro do Rio, e o Centro de Referência Especializado (Creas) Maria Lina, em Laranjeiras, seguem funcionando 24 horas por dia, pelo menos até este sábado (31). Os espaços oferecem alimentos, água, roupas de frio e cobertores, e encaminham a população em situação de rua para os abrigos.