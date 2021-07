Composições pararam de circular na tarde desta sexta-feira - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 30/07/2021 18:47 | Atualizado 30/07/2021 21:35

Rio - Um princípio de incêndio interrompeu a circulação das linhas 1, 2 e 4 do MetrôRio, na noite desta sexta-feira. De acordo com a Agetransp, que investiga o incidente, o foco de incêndio atingiu um dos túneis de acesso entre as estações Central do Brasil e Presidente Vargas, no Centro do Rio.

O MetrôRio informou que o foco de incêndio que atingiu o canal de cabos já foi controlado e os técnicos atuam pra restabelecer o sistema. A circulação de trens foi totalmente interrompida. Todas as estações serão reabertas no horário normal deste sábado, a partir das 5h.

Nas redes sociais, passageiros comentaram sobre o ocorrido. "A gente paga 5,80 de passagem para ter incêndio em parte elétrica o tempo todo", disse uma mulher. Em vídeos que circulam as redes, é possível ver os passageiros sendo obrigados a desembarcar do trem. "Metrô parado e ninguém foi informar que o problema iria demorar a ser resolvido. Um agente disse que pegou fogo na estação Central, em algo que ele não soube explicar", comentou um homem.

Metro parado e ngm foi a plataforma informar q o problema iria demorar a ser resolvido. Um agente disse q pegou fogo na estação central em algo q ele nao soube explicar. pic.twitter.com/zRfl0MByBp — Glauber (@glaubersan) July 30, 2021



"Embarquei em coelho neto, quase uma hora no trem e ainda estou em Vicente de Carvalho. O Metrô não avisa o que houve, só diz que permanecerá parado", desabafou um terceiro.