Ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves) em São Gonçalo - Divulgação

Ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves) em São GonçaloDivulgação

Publicado 30/07/2021 15:54 | Atualizado 30/07/2021 15:59

Rio - Policiais do 35º BPM (Itaboraí) prenderam, no início da tarde desta sexta-feira (30), quatro suspeitos de tráfico de drogas em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Um deles foi baleado durante uma troca de tiros com a equipe policial.

Segundo a PM, as prisões ocorreram no bairro Itambi. Uma equipe que patrulhava a região foi atacada a tiros na região conhecida como Rua 62. Um suspeito conhecido pelo apelido de 'Índio' foi baleado e socorrido para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. Ele segue internado sob custódia policial.

Publicidade

Entre os presos está um criminoso conhecido pelo apelido de 'Pepeu'. Segundo os policiais, ele é apontado como gerente do tráfico de drogas na localidade.

A PM apreendeu uma arma e drogas. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).