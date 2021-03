Bioparque do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 07:35

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, vai participar da pré-inauguração do BioParque do Rio, antigo Jardim Zoológico da Quinta da Boa Vista , na Zona Norte da cidade, nesta quinta (18). A visita ao parque estará disponível neste fim de semana para os integrantes do programa anual de sócios e será aberto ao público nesta segunda (22), entre 9h até 17h.

Por conta da pandemia, o BioParque vai começar a funcionar com a capacidade reduzida. Com locais diferentes para a entrada e saída no local.

Fechado desde novembro de 2019, o parque passou por obras de remodelação com um investimento de R$ 80 milhões pelo Grupo Cataratas. A concessão do antigo Jardim Zoológico foi feita ainda na antiga gestão de Paes, em 2016.

O novo projeto do zoológico incorpora o conceito de centro de conservação da biodiversidade, que alia o bem-estar dos animais com educação ambiental e parcerias com estudos e pesquisas de universidades brasileiras e estrangeiras.

Esse novo conceito poderá beneficiar 47 espécies de animais ameaçadas de extinção. Entre eles, a onça pintada, lobo guará, a anta e outros que o parque pretende acolher. As reformas realizadas também asseguraram a ampliação do espaço disponibilizado aos bichos, saindo de cena as grades. Os elefantes, por exemplo, terão o viveiro dez vezes maior que o original, com direito a piscina.

O BioParque do Rio vai funcionar diariamente, das 9h às 17h, com a última entrada no circuito de visitação às 16h.

Programa de sócios

O BioParque vai oferecer um atendimento e exclusivo para sócios. Eles poderão visitar o parque neste final de semana, entre os dias 19 e 21, antes da abertura oficial ao público. Os associados também terão diversas vantagens exclusivas, confira:

- Acesso ilimitado ao parque durante o ano todo

- Acesso ao circuito de visitação 30 minutos antes do público

- Catraca express

- Desconto de 10% na loja, lanchonetes e restaurantes do BioParque

- Acesso a atividades educativas

- Ajuda a financiar o programa de pesquisa e conservação de mais de 30 espécies ameaçadas

O valor para quem quiser ser sócio individual é de R$ 80 por ano. O titular também pode incluir até sete dependentes por mais R$ 60, cada um. O valor poderá ser parcelado em até 12 vezes sem juros.