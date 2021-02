Zoológico de São Cristovão Divulgação / BioParque do Rio

Por O Dia

Publicado 17/02/2021

Rio - O zoológico do Parque da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio passou por uma reforma e reabrirá ao público no dia 22 de março. Um dos zoológicos mais antigos do Brasil traz um novo conceito e o BioParque do Rio também contará com um programa de sócio anual, que terá benefícios exclusivos.



O sócio tem acesso ilimitado ao parque durante o ano todo e ainda irá ajudar a financiar o programa de pesquisa e conservação de cerca de 30 diferentes espécies ameaçadas. A modalidade também dá direito a acesso ao circuito 30 minutos antes do público, catraca express, 10% de desconto na loja, lanchonetes e restaurantes dentro do parque, além de acesso às atividades educativas.