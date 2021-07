Equipes se preparam para as buscas dos meninos desaparecidos - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 30/07/2021 09:20 | Atualizado 30/07/2021 11:44

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizam, na manhã desta sexta-feira (30), buscas parar tentar localizar os corpos dos três meninos desaparecidos desde dezembro em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. As buscas começaram às 10h e contam com apoio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre Silva, de 11, e Fernando Henrique, 12, teriam sido colocados em sacos e jogados no Rio Botas, que fica na divisa de bairros São Bernardo com Recantos.



Na última quarta-feira, um homem foi até o 39º BPM (Belford Roxo) e contou aos PMs que seu irmão participou da ocultação dos cadáveres. Em depoimento, ele negou participação no crime, mas disse que traficantes o obrigaram a se desfazer dos sacos

fotogaleria dia 27 de dezembro do ano passado. Eles foram vistos pela última vez em uma feira popular no bairro Areia Branca. Os meninos Lucas Matheus, Alexandre Silva e Fernando Henrique estão desaparecidos desde odo ano passado. Eles foram vistos pela última vez em uma feira popular no bairro Areia Branca.

Desde o desaparecimento dos meninos familiares cobram respostas da polícia. Mais de 40 diligências foram realizadas e mais de 40 câmeras foram analisadas.

As investigações da polícia apontam a participação de traficantes no sumiço dos meninos. Segundo a DHBF, o furto de uma gaiola teria motivado o crime.

As famílias contestam a informação da polícia. "Essa versão não é verdade. Meus netos não são ladrões", desabafa a avó de dois dos meninos desaparecidos.