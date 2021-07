Hospital Municipal Albert Schweitzer - Luciano Belford/Agencia O Dia

Rio - Uma recém-nascida foi encontrada em uma rua no bairro Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira, ainda com a placenta. O bebê foi socorrido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste.

Segundo a unidade, a menina está em estado estável e em observação na UTI Neonatal. O hospital já acionou o Conselho Tutelar. Agentes do 14ºBPM (Bangu) também foram acionados para acompanhar o caso, a ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu).

