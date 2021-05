Justin Bieber Reprodução

Por iG

Publicado 01/05/2021 14:15 | Atualizado 01/05/2021 14:19

A última festa antes da grande final do "BBB 21" acontecerá neste sábado (1) com grandes shows virtuais. Entre as atrações internacionais estão Justin Bieber, Tiësto, Bebe Rexha, Meduza e David Guetta. Já a música nacional vai marcar a celebração com Alceu Valença, Luan Santana, Daniel, Jota Quest, Bruno Martini e Wesley Safadão. As apresentações serão exibidas para os brothers no decorrer da festa.



A comemoração do Top 4 vai acontecer no segundo andar da casa e proporcionar aos participantes reviver momentos marcantes de suas jornadas no 'BBB 21". A cenografia e os elementos decorativos vão dar o clima de bastidores da televisão.