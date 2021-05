BBB Reprodução

Por iG

Publicado 30/04/2021 21:07 | Atualizado 30/04/2021 21:09

Na próxima terça-feira (4) acontece a grande final do "BBB 21". Tiago Leifert apresentará o programa especial diretamente do gramado da casa mais vigiada do país. Além disso, a ocasião especial contará com shows de Karol Conká, Projota, Israel e Rodolffo e Pocah.



fotogaleria

Publicidade

Entre uma apresentação e outra, o trio finalista, que será revelado aos telespectadores no domingo, assistirá a uma retrospectiva dos 100 dias do "BBB 21".



"Voltar à casa do BBB é revisitar um momento de vida que, como alguns outros – deixar a casa dos pais, lançar o primeiro disco, se tornar mãe –, marca um antes e um depois na minha história. Foi o início de um processo de conquista de mais autoconhecimento e maturidade na forma de me relacionar com circunstâncias emocionalmente desafiadoras", disse Conká, que confirmou sua presença ao Gshow.

Publicidade

"Estou bastante empolgado por esse dia, que representa muito pra mim. Tenho certeza de que vai ser uma apresentação que eu nunca vou esquecer", disse Projota.



"Já virei muitas noites assistindo ao programa e, ao mesmo tempo, na espera incansável de ouvir uma música de Israel e Rodolffo tocando em uma festa do BBB. Inesperadamente recebi o convite para participar desta edição, aconteceu tudo o que aconteceu e eu fico sem palavras para expressar o tamanho da felicidade de poder cantar, ao vivo, na final do reality. A gratidão a Deus, ao BBB e ao público é incalculável", afirmou Rodolffo, que estará na grande final junto com sua dupla, Israel.



Publicidade

"Vai ser uma emoção gigantesca me apresentar na final do programa, que tem uma importância enorme e marcou a minha vida e de todos que participaram. Voltar cantando, levando o meu trabalho, é algo que me deixa sem palavras. Fui surpreendida com essa notícia maravilhosa quando saí da casa e amei saber. Para mim é um presente. Quero fazer algo bem especial", disse Pocah, que foi eliminada na última quinta.