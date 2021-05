Justin Bieber Instagram

Publicado 15/05/2021 18:24

Desde que Justin Bieber revelou, no final de abril, que havia feito dreadlocks em seu cabelo que vem sofrendo críticas nas redes sociais. Agora, o astro decidiu mudar um pouco o estilo do pentear inserir um coque duplo, desde que divulgou o clipe de "Let It Go", com DJ Khaled.



A questão é que bastou Bieber postou uma foto no Instagram neste sábado para fãs e internautas o acusarem de apropriação cultural. "Por favor, vá ao Google e pesquise porque brancos não deveriam usar dreads, eu imploro", destacou um seguidor. "Você me envergonha", escreveu outro. "Apropriação da cultura negra não é legal", criticou uma terceira.

Para quem não sabe, o penteado dreadlock tem uma longa história relacionada à cultura negra e é um dos símbolos mais marcantes do movimento Rastafari, criado na Jamaica na década de 1930 entre negros descendentes de africanos escravizados.