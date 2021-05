MC Dread Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 05:00 | Atualizado 11/05/2021 08:38

MC Dread lançou 'Gil do Vigor, o rei da cachorrada', uma homenagem a Gilberto Nogueira, participante que marcou sua passagem pelo 'BBB 21' com sua força e posicionamento. No ritmo do bregafunk, um dos fenômenos da música nordestina, o artista traduziu a essência de Gil do Vigor com o estado do economista, Pernambuco.



"Acreditamos que 'O Rei da Cachorrada' é um título mais que especial, por se tratar da diversão que a música traduz e que o Gil representa como pessoa. Também é uma referência ao momento econômico que o país vive, afinal, se 'o Brasil tá lascado', como fala em alto e bom som o nosso homenageado, a arte mais do que nunca foi fundamental nesse momento difícil, por manter a esperança nos corações Brasileiros. Nós pudemos ver isso no Gil, na TV, e agora em homenagem a ele, uma música que esperamos que todos curtam conosco", disse o cantor à coluna.