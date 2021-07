Nonato chega ao Fluzão sem garantia de que será titular no time - Foto: Divulgação/Internacional

Publicado 29/07/2021 13:30

Rio - A contratação do volante Nonato tem gerado debate não só entre os torcedores do Fluminense como também entre os dirigentes do clube. A chegada de um novo jogador para posição pode tirar, por ora, espaço do destaque sub-23, Wallace.

Segundo informações do site "NetFlu", a discussão inclui conselheiros, beneméritos e alguns funcionários que trabalham na área que integra a base ao profissional. O debate se dá sobre os critérios adotados para a contratação, tendo uma boa opção nos juniores, como é o caso de Wallace.

Ao fim, o desejo do treinador Roger Machado em contar com Nonato pesou mais. O caso de indisciplina envolvendo Wallace também não foi totalmente esquecido por partes de alguns membros da diretoria tricolor, que entendem que o time precisa de jogadores com mais experiência.