Estácio de Sá inaugura novo campus em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 28/07/2021 15:09

Duque de Caxias - A Estácio, um dos maiores grupos educacionais do Brasil, amplia sua atuação e aposta no potencial da Baixada Fluminense. A partir do dia 6 de agosto, a instituição começa a contar com uma nova unidade, localizada na Rua Paulo Lins – Jardim 25 de Agosto, número 17, em Duque de Caxias, ampliando a oferta de vagas e o portfólio com sete especialidades da área de Saúde. Os cursos serão transferidos para o novo prédio e a universidade ofertará os cursos de Medicina Veterinária, Biomedicina, Enfermagem, Psicologia, Nutrição, Fisioterapia, Educação Física (bacharelado e licenciatura).

A nova unidade tem 11 andares e conta com laboratórios especializados, auditório, biblioteca, salas climatizadas e área de convivência. Para Antônio Carlos Marcos Teixeira, Gestor do novo campus, os estudantes vão se surpreender com a nova infraestrutura e ficarão impactados positivamente.

— A Estácio acredita no potencial da Baixada Fluminense e investe sua atuação na região em um imóvel com instalação moderna, além de garantir qualidade de ensino por meio de seu corpo docente e o apoio de todos os colaboradores. Localizado em Duque de Caxias, em um dos municípios que mais cresce no Rio de Janeiro, o novo endereço é estratégico para quem mora no local e também nos outros municípios da Baixada, pois conta com um grande comércio e está próximo ao transporte público e à rodoviária da cidade — explica o gestor.

Além da infraestrutura e localização, os alunos poderão contar com uma instituição reconhecida pela excelência acadêmica e compromisso com a ascensão social e a empregabilidade dos alunos. Para os alunos formados, possuir um diploma reconhecido no estado do Rio de Janeiro e nacionalmente é um grande diferencial no mercado de trabalho.

“Nossa instituição é fortemente reconhecida no mercado do Rio de Janeiro e no nacional, pela qualidade e modernidade do ensino e por formar profissionais capacitados. Temos também um modelo de ensino nacionalizado. Ou seja, o currículo é o mesmo em todas as regiões do país”, finaliza Antônio.

As inscrições para ingressar na Estácio em Duque de Caxias já estão abertas e podem ser feitas por meio do site http://inscricoes.estacio.br/