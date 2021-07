Rio de Mãos Dadas: exposição itinerante do Sistema Fecomércio RJ chega a Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 27/07/2021 11:14

Duque de Caxias - Duque de Caxias recebe, a partir desta terça-feira (27/7), as esculturas gigantes da campanha Rio de Mãos Dadas, do Sistema Fecomércio RJ (Sesc e Senac RJ), parte de uma série de ações que visa envolver as pessoas em um clima de positividade em 2021 para superar o difícil ano que passou. A obra Cuida, de Agrade Camíz, vai ser exibida no Caxias Shopping.



As obras de mais de 2 metros de altura, em formato de pares de mãos, representam a superação das dificuldades de 2020 e a esperança de retomada da normalidade este ano e serão exibidas em duas etapas: com as mãos separadas, ilustrando o afastamento imposto pela pandemia, e, posteriormente, unidas, simbolizando a esperança da retomada de contatos, planos e afetos em 2021.

Rio de Mãos Dadas: exposição itinerante do Sistema Fecomércio RJ chega a Duque de Caxias Divulgação



Confeccionadas em fibra de vidro, as mãos foram trabalhadas por dez artistas: Agrade Camíz, Bruno Awful, Cláudia Lyrio, Igor Nunes, LooStavale, Márcia Falcão, Maria Amélia Diegues, Mario Band´s, Robnei Bonifácio e Yhuri Cruz.



“A intervenção urbana da campanha é uma oportunidade de comunicar à sociedade que a Fecomércio RJ, o IFec RJ, o Sesc RJ e o Senac RJ estão de mãos dadas com a população fluminense neste momento adverso. Ampliar a visibilidade do símbolo de união pelo estado do Rio de Janeiro é uma forma de fortalecer o nosso compromisso com milhares de pessoas, de levar serviços de cultura, educação, capacitações, ações sociais e oportunidades a todos", explica o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.



As obras integram a campanha Rio de Mãos Dadas, conjunto de iniciativas do Sistema Fecomércio RJ que inclui: intervenções urbanas, exposições itinerantes, maratonas virtuais, capacitações gratuitas em parceria com sindicatos, cursos adaptados ao “novo normal”, Prêmio Fecomércio de Cultura e uma Edição Especial do Prêmio Visão Consciente, para identificar e reconhecer empresas que fizeram a diferença em suas áreas de atuação e na sociedade.



Sobre as obras e os artistas



DUQUE DE CAXIAS – Caxias Shopping (Rod. Washington Luiz, 2895 - Caxias)



Obra: CUIDA



Conceito: mãos pintadas de preto, com a palavra “você” pintada de branco nas palmas e na parte de fora das duas mãos.



Material: pintura em spray



Artista: Agrade Camíz (Camila) - cresceu no conjunto habitacional IAPC, localizado às margens da favela do Jacaré na Zona Norte carioca e produz intervenções na rua há 9 anos, pintando murais, graffitis, passando inicialmente pela pichação. Atualmente desenvolve pesquisa sobre estética do subúrbio do Rio de Janeiro, utilizando expressões, formas e signos da cultura local e da habitação popular.