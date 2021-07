Vacinação da Covid em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 26/07/2021 17:48

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, convoca nesta terça-feira (27/07) todos os profissionais de Educação que não atenderam a primeira chamada para receber a segunda dose da vacina Astrazeneca, nesta terça-feira (27/07). A segunda dose de Astrazeneca para os faltosos da Educação acontece em dois pontos de vacinação, das 8h às 15h, sendo obrigatório a apresentação de cartão de vacinação e documento de identificação com foto e CPF:

- Vila Olímpica de Duque de Caxias

(Jardim 25 de Agosto)

- E.M. Prof.ª Dulce Trindade Braga

(Av. Hélio de Oliveira, s/nº - Jardim Anhangá)



O município também segue com a segunda dose antecipada da vacina Astrazeneca, para quem foi vacinado em data anterior a 25 de maio. É obrigatório a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF. A vacinação acontece de terça (27/07) a sexta-feira (30/07), das 8h às 13 horas, nos seguintes locais:

- UPH Campos Elíseos

- UPH Equitativa

- UPH Imbariê

- UPH Pilar

- UPH Saracuruna

- UPH Xerém

- UBS Antônio Granja (Parque Fluminense)

- UBS Alaide Cunha (Copacabana)

- UBS José Camilo (Jardim Primavera)

- UBS José de Freitas (Vila Operária)

- UBS Sarapuí



A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.