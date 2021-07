Campanha Municipal Contra a Raiva Animal - Divulgação

Campanha Municipal Contra a Raiva AnimalDivulgação

Publicado 26/07/2021 15:28

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses, estará com as equipes da vacinação antirrábica para cães e gatos, de quarta (28/07) a sexta-feira (30/07), em três localidades no Distrito de Xerém. A campanha, que conta também com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, teve início em 17 de maio e já imunizou 16.892 mil animais no município, destes 13.295 sãos cães e 3.597 gatos.

Veja a programação e os endereços dos pontos de vacinação antirrábica, que acontece sempre das 9h às 12h:

Publicidade

* Quarta-Feira, 28/07

E. M. Castro Alves

Rua Maurícia Quadra 10 – Jardim Olimpo



* Quinta-Feira, 29/07

E. M. Embaixador Osvaldo Aranha

Rua Ernani Pinheiro, 2 - Xerém



* Sexta-Feira, 30/07

CIEP 338 – E. M. Célia Rabelo

R. Enéas Rias Frutuoso, s/n º - Xerém