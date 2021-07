Atleta da Fundec em ação comercial nos Jogos de Tóquio - Divulgação

Publicado 26/07/2021 09:41 | Atualizado 26/07/2021 09:44

Duque de Caxias - Aluno do Polo de Inclusão e Trabalho desde 2017, o atleta das Olimpíadas Especiais, Paulo Victor Salles, 23, está representando o Brasil na Olimpíada de Tokyo, que teve a abertura oficial na última sexta-feira (23), em uma ação da Coca-Cola.

Paulo Victor pratica basquete e futebol de salão (futsal), mas foi através do atletismo que o atleta disputou um torneio da modalidade em Abu Dhabi. No entanto, Paulo teve a oportunidade de representar a nação brasileira em um evento tão importante e global como é a olimpíada.

"Eu fico muito feliz com essa conquista. Fui um dos dois selecionados na América do Sul - ao lado de uma Argentina - para fazer parte da campanha da Coca-Cola, uma multinacional que sempre apoiou todos os tipos de esportes e atletas, inclusive os com deficiência. Só tenho agradecer aos professores do Polo que sempre me apoiaram desde que cheguei, há quatro anos", falou Paulo Victor.

O processo seletivo avaliou inúmeras questões, como histórico de vida do atleta, o que ele conquistou de relevante na carreira, além do engajamento nas redes sociais. O aluno do Polo de Inclusão e Trabalho da Fundec estampa diversos outdoors em Tokyo, cidade sede dos Jogos Olímpicos.