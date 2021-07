Polícia Militar encontra cachorro levado durante assalto na Rodovia Rio-Teresópolis - Divulgação/ PMERJ

Publicado 23/07/2021 12:01

Duque de Caxias - Um cãozinho da raça Shi-tzu roubado após um assalto a uma família na rodovia Rodovia Rio-Teresópolis, nesta quinta-feira, 22, foi encontrado por policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) na manhã desta sexta-feira, 23. Billy foi localizado pelos agentes nas imediações da comunidade Santa Lúcia, na Avenida Cel. Sisson, dentro do veículo roubado, que foi recuperado.

O assalto foi na altura de Magé, na Baixada Fluminense, quando a família seguia para Minas Gerais e foi abordada por um veículo com quatro homens armados.

Dentro do carro estavam o gerente de projeto Marcelo Freitas; a mulher dele, a fisioterapeuta Keyla Freitas; e a filha do casal, Maria Eduarda, de 6 anos.Os ladrões anunciaram oe mandaram que todos os ocupantes saltassem do carro. Quando Marcelo foi retirar o cachorro do veículo, um assaltante falou que o animal seguiria com eles.