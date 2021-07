Vacinação em Duque de Caxias - Divulgação

22/07/2021

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias divulgou, por meio das redes sociais, na tarde desta quinta-feira, 22, os números de vacinados na cidade da Baixada Fluminense. Segundo o texto, já foram aplicadas, ao todo, 509.026 doses do imunizante, sendo 314.499 da primeira dose, 177.887 da segunda dose, e 16.640 da dose única (Janssen).

Ainda de acordo com os dados, atualizados no dia 21 de julho, 194.527 pessoas já completaram o ciclo de imunização em Duque de Caxias. Ou seja, receberam as duas doses da vacina ou a dose única da Janssen.

Veja locais de vacinação contra a Covid-19 em Duque de Caxias:

- Segunda Dose para Faltosos (Astrazeneca e Coronavac):

Duque de Caxias também segue com a vacinação de segunda dose, de segunda a sexta-feira, para todos aqueles que não compareceram às convocações feitas e que estão com a imunização pendente. A vacinação acontece das 7h às 15h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.

- Primeira Dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes:

O município de Duque de Caxias segue também com a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 para gestantes, puérperas e lactantes, com idade acima de 18 anos. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, no CMSDC- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória, ainda, a apresentação de documento de identificação e comprovante de residência.

- Segunda dose para gestantes vacinadas em 28 de abril: As gestantes que receberam a primeira dose de Astrazeneca em 28/04, devem comparecer ao Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, para completarem a imunização em duas etapas. Em função da suspensão determinada pelo Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde esclarece que para esta segunda dose não será aplicada a vacina Astrazeneca. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.