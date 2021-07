Nany People volta a se apresentar em Duque de Caxias - Marcos Guimaraes/Divulgação

Publicado 22/07/2021 10:51

Duque de Caxias - Depois de um longo período, Nany People volta a se apresentar em Duque de Caxias, em única apresentação do "TsuNANY", no dia 29 de agosto, a partir das 20h, no restaurante Vikings, no Jardim 25 de Agosto. O show relata de maneira divertida os diversos "mal-sucedidos hábitos" da vida moderna como a cirurgia plástica sem limites,os exercícios físicos em excesso, os hábitos tecnológicos desregrados, como o uso indiscriminado de celulares aplicativos e as consequências em nossos relacionamentos sociais, afetivos e sexuais.

Neste novo solo, a atriz apresenta uma personagem que traz o comportamento de uma relatora social, que expõe assuntos sobre os diversos temas e permite o espectador se tornar um observador de si mesmo e, é claro, mantendo a linha espontânea de intensa interação com o público.

Programação

Em agosto, o Vikings recebe ainda outros shows de humor. No dia 12 de Agosto, o humorista Leandro Leal apresenta "Fofoca, meu parente", a partir das 19h30.

Filho de Chico Anisio faz show em homenagem aos 90 anos do pai Aline Nalesso/Divulgação



Já no dia 14 de agosto, às 20h, o Vikings faz uma homenagem aos 90 anos de Chico Anysio, com um show do filho do artista, André Lucas, chamado de "Tal Pai, Tal Filho".



A produção é da Gama Produção Artística e todos os ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla. Mais informações pelo telefone (21) 98933-5262.