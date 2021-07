o Brasil aplicou 1.709 940 doses nesta quarta-feira. - Divulgação

o Brasil aplicou 1.709 940 doses nesta quarta-feira.Divulgação

Publicado 21/07/2021 21:31

Duque de Caxias - Nesta quinta-feira (22/07), a Prefeitura de Duque de Caxias retoma a vacinação por idade com a aplicação da primeira dose para pessoas com idade entre 35 e 32 anos. A vacinação acontece para pedestres, a partir das 8h, nos seguintes locais:

- Hospital Municipal Duque

- CER IV

- UPH Campos Elíseos

- UPH Equitativa

- UPH Imbariê

- UPH Pilar

- UPH Saracuruna

- UPH Xerém



A segunda dose antecipada de Astrazeneca, para quem tomou a primeira dose em 17 de maio, também continua a ser realizada nesta quinta (22) e sexta-feira (23), das 8h às 13h, nos seguintes locais: - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém – UBS José Camilo - UBS Sarapuí - UBS Alayde Cunha - UBS Antônio Granja - UBS José de Freitas. É obrigatório a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.



Confira outros grupos que também estão sendo vacinados

Publicidade

- Segunda Dose para Faltosos (Astrazeneca e Coronavac):

Duque de Caxias também segue com a vacinação de segunda dose, de segunda a sexta-feira, para todos aqueles que não compareceram às convocações feitas e que estão com a imunização pendente. A vacinação acontece das 7h às 15h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.

- Primeira Dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes:

O município de Duque de Caxias segue também com a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 para gestantes, puérperas e lactantes, com idade acima de 18 anos. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, no CMSDC- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória, ainda, a apresentação de documento de identificação e comprovante de residência.

Publicidade

- Segunda dose para gestantes vacinadas em 28 de abril: As gestantes que receberam a primeira dose de Astrazeneca em 28/04, devem comparecer ao Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, para completarem a imunização em duas etapas. Em função da suspensão determinada pelo Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde esclarece que para esta segunda dose não será aplicada a vacina Astrazeneca. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.