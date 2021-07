Dupla é presa em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 20/07/2021 19:05

Duque de Caxias - Dois homens foram presos durante um roubo na madrugada desta terça-feira, 20, no bairro Parque Duque. De acordo com a polícia, a dupla estava armada com uma pistola com carregador kit rajada e rádio transmissor.

Um veículo roubado também foi apreendido pelos policiais. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região.