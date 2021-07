Em Campos serão entregues 2.497 cartões. - Foto: Divulgação.

Em Campos serão entregues 2.497 cartões.Foto: Divulgação.

Publicado 20/07/2021 15:03

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias será a responsável pela entrega dos cartões do Programa Supera RJ do Governo do Estado aos beneficiários a partir desta quarta-feira (21). O programa Supera RJ é um programa de auxílio emergencial de renda para os cidadãos em estado de vulnerabilidade.

As pessoas inscritas devem comparecer das 8h30 às 16h, munidas de documento de identificação com foto e CPF, nos seguintes locais e datas:



1º) Restaurante do Povo - Rua Frei Fidélis s/nº, Centro de Duque de Caxias

Dias 21, 22 e 23 de julho



2°) Igreja Presbiteriana de Mantiquira

Av. Pastor Manoel Avelino de Souza, 7, Mantiquira, Xerém

Dias 27, 28 e 29 de julho



3º) CRAS Parada Morabi

Av. Hélio de Oliveira, s/n, Jardim Anhangá

Dias 2, 3 e 4 de agosto



4º) CRAS Figueira

Rodovia Washington Luis, s/n, Figueira

Dias 5 e 6 de agosto



De acordo com o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Marcus Vinícius Moraes Guimarães (Boquinha), o atendimento não será realizado caso o beneficiário esteja com febre e sem documento com foto, sendo solicitado que retorne em outra data.

Quem quiser mais informações sobre o programa destinado para famílias de baixa renda e pessoas que perderam o emprego desde março do ano passado, em virtude da circulação do novo coronavírus, devem acessar o site superarj.rj.gov.br ou a Central de Atendimento do Supera RJ, através do telefone: 0800 071 7474