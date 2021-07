Conferência vai discutir sobre racismo - Reprodução

Publicado 21/07/2021 11:55

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias abre nesta quarta-feira (21), das 9h às 16h, inscrições gratuitas para a 7ª Conferência Municipal de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial e Étnica. Neste ano, o tema é o “Combate ao Racismo: Garantia dos direitos do negro, promoção da igualdade racial e étnica”, uma homenagem a Martin Luther King.

Os interessados devem se inscrever até sexta-feira (23) na sede da secretaria (Rua Major Frazão, 181, 6 andar - Jardim 25 de Agosto) ou na sede do Departamento Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e Direitos Humanos Individuais Coletivos e Difusos (DEMPPIRD), que fica em cima do Restaurante Popular.

A Conferência vai ocorrer no dia 12 de agosto na sede do DEMPPIRD. O evento também conta com o apoio do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção das igualdades raciais e étnicas de Duque de Caxias (COMDEDINEPIR).

Mais informações podem acessar em: http://smct.duquedecaxias.rj.gov.br