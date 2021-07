Obras no bairro Barro Branco, em Caxias - Gabriel Mendes/Divulgação

Obras no bairro Barro Branco, em CaxiasGabriel Mendes/Divulgação

Publicado 21/07/2021 10:39

Duque de Caxias - Os moradores do bairro Barro Branco vão ganhar obras de drenagem e pavimentação de todas as ruas que ainda necessitavam do serviço na localidade. As obras fazem parte do programa de melhoria dos bairros, iniciado em 2017, que já beneficiou milhares de moradores da região. Serão mais de 10km de obras. As ruas também receberão nova iluminação em LED. Homens e máquinas já estão trabalhando no local.



O prefeito Washington Reis destacou a parceria com o Governo do Estado para a realização das obras na cidade. Segundo o chefe do executivo municipal, serão muitas iniciativas que beneficiarão várias regiões.

Prefeito Washington Reis anuncia obras no bairro Barro Branco, em Caxias Gabriel Mendes/Divulgação

Publicidade

“Temos um grande parceiro que é o governador Cláudio Castro. Estamos realizando o sonho de lutar por dias melhores para os moradores de nossa cidade. Hoje, Duque de Caxias é referência no país. Vamos iniciar e entregar muitas obras até o final do ano. Será a transformação de Duque de Caxias”, destacou o prefeito.



O secretário das Cidades, Uruan Andrade, disse que esta é mais uma parceria exitosa feita em Duque de Caxias.

“O prefeito Washington Reis pede e faz a coisa acontecer”, disse o engenheiro acrescentando outras obras que serão iniciadas em breve no município para melhorar a vida do povo.



Receberão drenagem, pavimentação asfáltica e nova iluminação as avenidas Epitácio Pessoa e Rui Barbosa; as ruas Francisco Acha, Oceano, Latino Coelho, 1, Vasco da Gama, Tomas Edson, Apiacá, Oliveira Salazar, José de Alencar, Catulo Cearense, Tiradentes, Augusto Sérgio Botelho, José Patrocínio, Tomas Edson (trecho 2), Augusto Sérgio Botelho (trecho 2), Oliveira Salazar (trecho 2), Joaquim Nabuco, Vasco da Gama (trecho 2) e Joaquim Nabuco (trecho 2), além das travessas Epitácio Pessoa, Felipe Camarão e Eva Peron.



Também destacaram as realizações do governo o deputado federal Gutemberg Reis, o deputado estadual Rosenverg Reis, o secretário municipal de Obras João Carlos Grilo, vereadores com base no terceiro distrito e lideranças comunitárias da região.