Gleison Martins Meirelles foi preso por agentes da 32ª DP (Taquara) - Divulgação

Gleison Martins Meirelles foi preso por agentes da 32ª DP (Taquara)Divulgação

Por Karen Rodrigues*

Publicado 07/07/2021 12:06 | Atualizado 07/07/2021 15:03

Rio - Equipes da 32ªDP (Taquara) prenderam, na noite de terça-feira (6), Gleison Martins Meirelles, conhecido como São ou Polutão, chefe do tráfico da comunidade do Gambá, no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. A Polícia Civil informou que Gleison possui 32 anotações criminais e estava a caminho de uma churrascaria para jantar quando foi abordado pelos agentes. Segundo o delegado Alessandro Petralanda, Gleison pode ajudar com as investigações da morte de Kathlen de Oliveira Romeu, jovem grávida de 24 anos atingida por um tiro de fuzil no dia 8 de junho

Polícia Civil prende chefe do tráfico do Complexo do Lins.#ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/WuVYuoJhoZ — Jornal O Dia (@jornalodia) July 7, 2021

Publicidade

O delegado Alessandro Petralanda disse ao DIA que os agentes abordaram Gleison na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Morais, na Taquara, em Jacarepaguá, Zona Oeste, quando ele estava a caminho de uma churrascaria para jantar, após participar de uma reunião com um dos líderes do tráfico da Cidade de Deus, Edvanderson Gonçalves Leite, o Deco.

"Ele veio para uma reunião aqui na Cidade de Deus, com integrantes da organização criminosa da Cidade de Deus, que é a nossa área. A gente estava monitorando a Cidade de Deus, a movimentação de membros dessa organização criminosa. Após a reunião, quando ele saiu, ele ia para uma churrascaria para jantar e quando ele estava chegando nessa churrascaria, a gente fez a abordagem, conseguiu montar um cerco e prendê-lo", contou o delegado.



Publicidade

De acordo com as investigações, Gleison é responsável por ordenar os roubos na serra Grajaú-Jacarepaguá, além de ser o chefe do tráfico de drogas da comunidade do Gambá, no Complexo do Lins, onde Kathlen de Oliveira Romeu morreu.

Segundo o delegado Alessandro Petralanda, é possível que Gleison tenha algo a acrescentar às investigações da morte da jovem grávida.

Publicidade

"A gente (32ª DP) investiga os roubos praticados por membros dessa organização criminosa e ele era nosso alvo pelos pelos crimes de roubo. Mas a Delegacia de Homicídios, que está a par dessa investigação, certamente vai trabalhar ele. Por ele ser chefe da localidade, é possível que ele tenha algo a acrescentar às investigações, mas melhor dirá as futuras diligências", afirmou.



Contra ele foram cumpridos três mandados de prisão por homicídio, roubo majorado, associação e tráfico de drogas expedidos pela 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá.



Gleison será encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Procurada, a Delegacia de Homicídios ainda não confirmou se irá investigar Gleison sobre o caso da morte de Kathlen.

Publicidade

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno