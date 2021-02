Hospital Lourenço Jorge Reprodução Google Maps

Publicado 18/02/2021 08:00

Rio - Um policial militar foi baleado, na noite de quarta-feira, em um assalto na Estrada do Guerenguê, na Taquara, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, o agente, que estava de folga, foi abordado por dois homens em uma moto quando passava no local. Ele foi roubado e a dupla atirou contra ele.

O policial baleado foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram ao local. Ninguém foi detido durante a ação.