Corpo de mãe e filha foram encontrados em casa na Taquara Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 11:00 | Atualizado 07/01/2021 14:21

Rio - Dois corpos foram encontrados, na noite desta quarta-feira, em uma casa na Taquara, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para o local. Os corpos eram de duas mulheres.

A 32ª DP (Taquara) investiga a causa da morte das mulheres. A perícia foi feita no local e, segundo os policiais, os corpos não apresentavam sinais de violência.