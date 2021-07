Duque de Caxias recebe doações da Cruz Vermelha - Divulgação

Duque de Caxias recebe doações da Cruz VermelhaDivulgação

Publicado 22/07/2021 11:34

Duque de Caxias - O Comitê Internacional da Cruz Vermelha realizou, nesta quarta-feira, 21, doações de insumos para contribuir com a vacinação contra a Covid-19 para a Prefeitura de Duque de Caxias. Desde o início da pandemia, o Comitê tem realizado uma série de ações para apoiar as autoridades locais na prevenção do avanço do vírus.

A Subsecretária de Atenção Básica em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, Flávia Costa, representou o município, que recebeu: 120 caixas térmicas e 120 termômetros de momento.

As doações fazem parte de uma série de colaborações feitas com o #AcessoMaisSeguro para Serviços Públicos Essenciais (AMS), que mitiga e previne os impactos causados pela #violência armada nas comunidades.