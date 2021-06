Jovem descobre que o namorado abandonou sua cadela e o castiga da mesma forma - Reprodução

Jovem descobre que o namorado abandonou sua cadela e o castiga da mesma formaReprodução

Por IG - Pet

Publicado 24/06/2021 11:17

Uma mulher decidiu dar um pouco do próprio veneno ao ex-namorado, depois que o homem abandonou Navy, sua cachorrinha de estimação por ela não ser um animal de raça pura. O então namorado, foi ajudado por um amigo a levar a vira-lata até um terreno baldio e abandoná-la por lá.

O que o homem não contava é que a consciência do amigo fosse falar mais alto e este revelasse o segredo para tutora de Navy. Então a jovem o levou até uma estrada, dizendo que teria uma bela surpresa para ele.

A jovem o vendou, para que não percebesse que estavam no mesmo local onde ele havia abandonado a cachorra. Ela o faz mostrar alguns papéis para a câmera, onde ele, sem saber, confessa tudo o que fez com Navy. “Abandonei o cachorro da minha noiva por não ser de raça, mas meu melhor amigo me traiu e confessou para ela, e agora vou sofrer as consequências”, diziam os papéis”.

Depois de mostrar a mensagem para a câmera, ele é levado até uma cerca onde ela o pede que se segure e conte até 15, para então receber sua surpresa. Enquanto ele conta, sua ex-noiva e – ao que parece – seu ex-melhor amigo voltam para o carro com a cachorra.

Quando o homem tira a venda, acreditando que receberia um cão de raça como presente, na verdade, ele vê que a vira-lata que abandonou estava de volta e que ele descobriria o que ela sentiu quando foi abandonada.

“Ah, você a encontrou amor“, ele disse, fingindo estar feliz. Mas logo ele descobriu que sua mentira já havia sido descoberta pela namorada. Foi quando começou a ficar com raiva do amigo.

“A Navy faz parte da família e isso não deve ser feito a ninguém. Você é uma pessoa nojenta, não tem explicação. O mesmo que a Navy sentiu você vai sentir”, disse a mulher. “Você não vai explicar nada, está muito claro para mim o tipo de pessoa que você é. Agora você vai viver igual a ela”. Depois disso, o amigo partiu com o carro e o homem ficou para trás na estrada.

O vídeo foi publicado no Facebook e já teve mais de 10 milhões de visualizações.