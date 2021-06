Na Itália, a variante delta é responsável por 20% dos casos - Vincenzo Pinto / AFP

Na Itália, a variante delta é responsável por 20% dos casosVincenzo Pinto / AFP

Publicado 23/06/2021 08:30

Rio - A retomada da vida normal na Europa corre risco em razão do rápido avanço da variante Delta do novo coronavírus. Embora a nova cepa, identificada pela primeira vez na Índia, responda por apenas uma fração do total de casos de covid no continente, ela está ganhando terreno em países como Alemanha, Espanha e França, e é a maior preocupação de autoridades do Reino Unido e de Portugal, onde ela já é dominante.



No momento em que os europeus voltam a frequentar estádios de futebol e se preparam para as férias de verão, a variante Delta já é responsável por 96% das infecções em Portugal, mais de 20% na Itália e 16% na Bélgica. No Reino Unido, o número de casos triplicou em maio, sendo a cepa indiana responsável por 98% das novas infecções.



Com os contágios aumentando, alguns países preferiram retroceder no relaxamento de algumas restrições, voltando a impor limitação na circulação de pessoas. Em Portugal, o governo proibiu viagens não essenciais à região metropolitana de Lisboa durante o fim de semana, após ser constatado que 60% dos novos casos eram da nova cepa.



Na segunda-feira, 21, a ministra da Saúde de Portugal, Marta Temido, admitiu que novas medidas restritivas podem ser adotadas caso a progressão permaneça. "Sempre dissemos que as linhas dos nossos mapas de referência são indicadores que nos levam a travar ou acelerar e tomar medidas em função daquilo que é a situação. Sabemos que estamos com um risco de transmissão elevado e com um número de novos casos por dia que é também elevado", disse a ministra.



A situação também é preocupante em outras partes da União Europeia. Autoridades francesas estão tentando conter um surto na região de Landes, perto da fronteira com a Espanha, onde 125 casos da variante foram confirmados e outros 130 estão sob suspeita, representando cerca de 30% das infecções recentes na área. Focos da cepa indiana também foram identificados nos arredores de Paris e em Estrasburgo.



O ministro da Saúde francês, Olivier Verán, afirmou que entre 2% e 4% das amostras analisadas no país testaram positivo para a variante indiana. "Ainda é um número baixo, mas é similar a situação do Reino Unido algumas semanas atrás", disse.



Alguns cientistas temem que o vírus possa ter se espalhado ainda mais, mas não foi detectado, já que a Europa realizou menos sequenciamentos genômicos do que o necessário. "É caro, consome tempo e foi negligenciado", afirmou o diretor do Instituto de Saúde Global da Universidade de Genebra, Antoine Flahault.



Em meio à preocupação de uma quarta onda, cientistas europeus voltam a atenção para o Reino Unido, onde os casos de covid triplicaram no mês passado e a variante Delta é responsável por 98% das novas infecções. Eles tentam entender o que pode acontecer e quais medidas podem ser tomadas.



Na semana passada, após dados oficiais mostrarem que a variante indiana pode aumentar o risco de hospitalização em até 2,2 vezes, em comparação com a variante Alfa, o primeiro-ministro, Boris Johnson, suspendeu o relaxamento das restrições no Reino Unido, adiando o que vinha sendo chamado de "Dia da Liberdade", marcado para 21 de junho.



"Acho sensato esperar um pouco mais", afirmou Johnson. "Ao sermos cautelosos agora, teremos a oportunidade nas próximas semanas de salvar milhares de vidas ao vacinarmos mais milhares de pessoas."



Apesar da interrupção no plano, ainda assim houve alguma abertura, com a autorização para a realização de casamentos com até 30 convidados, desde que divididos em mesas com até seis pessoas. "As decisões que o Reino Unido toma para reabrir a vida e a sociedade servirão como um laboratório para nós na Europa", disse Bruno Lina, virologista que assessora o governo francês.



A vacinação vem sendo apontada como um aspecto fundamental para minimizar o impacto da variante indiana. Uma pesquisa no Reino Unido, na semana passada, mostrou que receber as duas doses da vacina - Pfizer e AstraZeneca - previnem hospitalizações causadas pela nova cepa.



O estudo da Public Health England (PHE), com mais de 14 mil pacientes, aponta que as duas doses da Pfizer protegem 96% contra as hospitalizações derivadas da cepa indiana, enquanto as da AstraZeneca oferecem uma eficácia de 92%. "(O estudo) prova como é crucial se vacinar pela segunda vez", afirmou o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.